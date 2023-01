Een solo van Camille en een optimistisch groepsnummer: eerste liedjes van nieuwe ‘#LikeMe’-seizoen staan op Spotify

Een eerste nummer dat reeds werd gedropt op het streamingplatform is ‘België (Is er leven op Pluto)’ van Het Goede Doel. Het nummer is afkomstig van het debuutalbum van de groep uit 1982. De tekst gaat over iemand die graag wil vertrekken uit Nederland. De zanger overweegt Pluto, de maan en verschillende andere landen. Maar vindt die allen niet geschikt. In het laatste couplet duikt dan opeens het zinnetje op “Ik heb getwijfeld over België”, daarvan de titel. De versie van ‘#LikeMe’ wordt gezongen door het personage van Camille, die in de serie haar langverwachte terugkeer maakt uit Japan.