Een sjoemelende diva en een lied over een beroemde horrorschrijver: dit zijn de grootste concurrenten van Gustaph

MuziekNiet alleen #TeamBelgium wil vanavond in de gratie vallen bij het publiek. Naast Gustaph en zijn ‘Because of you’ dingen nog vijftien andere landen mee naar een plekje in de slotshow op zaterdag. Soms geslaagd, soms niet, maar deze vijf vallen wél op.

Oostenrijk: Teya & Salena - ‘Who the Hell Is Edgar?’

Metafoor voor gelijkheid

Finland heeft ‘Cha Cha Cha’. Oostenrijk heeft ‘Poe Poe Poe’. En nee, Teya (23) en Salena (25) brengen geen lied over de zindelijkheidstraining van hun puppy’s. De dames hebben het over de negentiende-eeuwse horrorschrijver Edgar Allan Poe, die ze als metafoor gebruiken om de ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke songschrijvers aan te kaarten. Een aanstekelijk nummer mét een boodschap, dat volgens de bookies geheid de top 10 haalt.

Australië: Voyager - ‘Promise’

De aanhouder wint

Australië doet sinds 2015 mee aan het Songfestival. Het pop-metal quintet Voyager, geleid door frontzanger Dan Estrin (41), probeert al even lang om namens hun land mee te doen. Met hun nummer ‘Promise’ speelt de groep stevig leentjebuur bij Duran Duran, al zal de iets oudere kijker ongetwijfeld ook terugdenken aan de begingeneriek van ‘Beverly Hills, 90210’. Of dat een zegen of een vloek is, moet straks blijken.

Cyprus: Andrew Lambrou - ‘Break a Broken Heart’

Tweede keer, goede keer?

Andrew Lambrou (24) deed vorig jaar mee in zijn geboorteland Australië aan de preselecties, maar strandde toen op een zevende plaats. Gelukkig voor hem eindigde z’n Songfestivalreis daar niet. Zijn optreden maakte zo’n indruk op de bazen van Cypriotische omroep CyBC, dat ze hem de kans boden om namens het eiland naar Liverpool te gaan. Zijn song ‘Break a Broken Heart’ is een typische ballade over uit de as herrijzen na een relatiebreuk. Gelukkig kan Lambrou verschillende octaven aan én ziet hij er goed uit.

Armenië: Brunette - ‘Future Lover’

Armeense Dua Lipa

Brunette is de artiestennaam van Elen Yeremyan (21), die een enorme aanhang heeft in Armenië. De plaatselijke evenknie van Dua Lipa schreef haar smachtende ballade over een minnaar, die ze nog moet ontmoeten, speciaal voor het Songfestival. De combinatie van het zachte refrein en haar rap doet het alvast goed bij de bookmakers. Zij geven Brunette een plaatsje in de buurt van de top 10.

Polen: Blanka - ‘Solo’

Omkoping en plagiaat

De Poolse vertegenwoordiging is niet zonder controverse. Tijdens de nationale preselectie kreeg Blanka (23) het maximale aantal punten van de jury en werd ze tweede bij de televoting. Na afloop was er sprake van vervalste stemmen, circuleerden er beschuldigingen van corruptie binnen de jury en luidde het zelfs dat de zangeres/model/influencer plagiaat had gepleegd. Of daar iets van aan is, laten we in het midden, maar het is wél een feit dat Blanka niet per se gekozen is om haar straffe stem. Vocaal durft ze er al eens naast te zitten.

Ook zij treden aan: Denemarken, Roemenië, Estland, IJsland, Griekenland, Slovenië, Georgië, San Marino, Albanië en Litouwen. Verder brengen ook finalisten Spanje, Oekraïne en Verenigd Koninkrijk hun nummer.

‘Eurovisiesongfestival', vanavond om 20.55 uur op VRT 1

