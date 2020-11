Een platina album van Angèle of de troon van Tomorrowland: speciale veiling #LIVE2020 verkoopt hoogstandjes ten voordele van de muzieksector

Antwerpen Concert­zaal Trix organi­seert met “We Should Talk” psychologi­sche ondersteu­ning voor professio­ne­le muzikanten

16 november De Antwerpse concertzaal Trix heeft “We Should Talk” in het leven geroepen, een initiatief om jonge professionele muzikanten psychologische ondersteuning te bieden tijdens de huidige coronacrisis. Het gaat om een-op-eensessies met een psycholoog die ervaring heeft binnen de culturele sector. De sessies worden dit najaar georganiseerd via Zoom.