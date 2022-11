Een outfit met het hoofd van Kanye ‘Ye’ Styles en Taylor Swift als grote winnares: alles wat je moet weten over de MTV EMA’s

Een trendsettende awardshow vraagt om extravagante outfits. En die boodschap kwam duidelijk over. Zo flaneerde zangeres Bebe Rexha in een blauwe constructie en liet ook Noa Kirel, een Israëlische zangeres, monden openvallen in een ensemble waarop het hoofd van Kanye ‘Ye’ West gedrukt stond.



De show zelf werd in goede banen geleid door zangeres Rita Ora en haar man, regisseur Taika Waititi. Samen presenteerden ze de avond en kondigden ze de acts aan. Onder meer Kalush Orchestra, de Oekraïense Eurosongwinnaars, mocht er optreden.

Maar de grote winnares van de avond was zonder enige twijfel Taylor Swift. Zij won maar liefst vier awards: Best Artist, Best Pop, Best Video en Best Longform Video. Die kreeg ze voor haar kortfilm ‘All Too Well’. “Ik schreef en regisseerde heel lang aan mijn muziekvideo, het was de eerste kortfilm die ik maakte”, klonk het enthousiast. “Het voelt alsof ik daardoor veel over mezelf en over het maken van films leerde. Het kan een natuurlijk verlengstuk zijn van verhalen vertellen, net zoals het schrijven van liedjes.” Enkel haar nominatie voor ‘Beste Fans' wist ze uiteindelijk niet te verzilveren, die ging naar de Zuid-Koreaanse boyband BTS.



Voor Harry Styles viel de buit helaas tegen. De Britse popster kreeg zeven nominaties, maar nam slechts twee awards mee naar huis: die van Best UK & Ireland Act en Best Live. Hij maakte ook kans op de award voor Best Song met ‘As It Was’, maar Nicki Minaj ging daar met de pluimen lopen. Ook in de categorie Best Hip Hop haalde zij goud.

Onze noorderburen zagen jammer genoeg hun kans op een felbegeerd beeldje aan hun neus voorbijgaan. De Nederlandse dj Tiësto maakte kans op een verzilvering in de categorie Best Collaboration en Best Electronic, maar de Franse David Guetta nam beiden mee naar huis dankzij zijn hit ‘I’m Good (Blue)’ met Bebe Rexha. Goldband mocht wel de award voor ‘Best Dutch Act' in ontvangst nemen. Zij scoorden ook bij ons al hits als ‘Noodgeval' en ‘Dit is voor jou’.

