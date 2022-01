Een ‘oldie’ van Stromae en een geflopte hit uit 2019: dit waren de populairste hits op TikTok in 2021

MUZIEKVan een geflopte single uit 2019 op plek één tot ‘Alors on Danse’ en evergreens als ‘Rasputin’. TikTok trekt zich weinig aan van de hitlijsten van het moment in haar top twintig. ‘Astronaut In The Ocean’ van de Australische rapper Masked Wolf is het afgelopen jaar in 6,7 miljoen video’s gebruikt en is daarmee met voorsprong het populairst op het platform. En ook Stromae blijft er scoren dankzij een eenvoudig TikTok-dansje op z’n hit uit 2010. Al die danspasjes zijn een mooi compliment voor het vernuft van de artiesten, maar wat levert dit hen nu financieel op?