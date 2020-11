Een nieuwe single en een zetel in ‘The Voice Belgique’ voor Henri PFR: “Mijn leven zag er de voorbije maanden heel anders uit”

MuziekHij zag door de coronacrisis een hele reeks optredens aan z’n neus voorbij gaan, dus heeft ook dj en producer Henri PFR (25) de voorbije maanden de tijd genomen om zich in andere avonturen te storten. Zo is de jonge Brusselaar sinds dit jaar coach in ‘The Voice Belgique’ en brengt hij met ‘No One Knows’, na een jaar stilte, een nieuwe single uit. “Mijn leven zag er de voorbije maanden heel anders uit. Om te beginnen had ik eens tijd om in de zetel te hangen en Netflix te kijken.”

Hij speelde al heel wat dj-sets in alle uithoeken van de wereld, maar een echte vakantie was voor Henri al een hele tijd geleden. “Toen de impact van het coronavirus echt duidelijk werd, zat ik plots wel hele dagen thuis. Ik was dat niet gewoon en heb daar dus in het begin wel even aan moeten wennen. Het was een heel gek gevoel dat ik plots tijd had om urenlang naar Netflix te kijken. Reeksen zoals ‘Tiger King’ heb ik echt gebingewatched. En voor je het vraagt: ik denk ook dat Carole haar eerste man door de vleesmolen heeft gedraaid. (lacht)”

“De voorbije maanden voelden als een soort van reset”, gaat Henri verder. “Ik heb genoten van de rust en voelde me heel erg verbonden met mijn ouders en mijn zus. Vroeger hoorde ik hen weliswaar regelmatig, maar de voorbije maanden belde ik hen echt iedere dag. Die quality time is iets positief, maar tegelijkertijd besefte ik ook hoe erg ik het mis om voor een publiek op te treden. Gelukkig zijn er ook alternatieve manieren om je fans te bereiken. Zo heb ik thuis enkele livesets gestreamd, stond ik op de virtuele editie van Tomorrowland en op 21 juli heb ik een spectaculaire set gedraaid bovenop het Atomium. En de tijd die ik daarnaast nog had, gebruikte ik om gitaar te leren en aan mijn muziek te werken.”

Volledig scherm Henri PFR © Alexis Vassiviere - RV

Single ‘No One Knows’ is alvast een voorproefje. “Natuurlijk hoor je dat altijd te zeggen, maar ik heb echt het gevoel dat dit een van de beste nummers is die ik ooit gemaakt heb (lacht). Ik ben ook superblij dat ik de beslissing genomen heb om het nummer nu uit te brengen. Dit is echt een nummer waar je vrolijk van wordt. En ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken in deze gekke tijden. Of het ook de voorbode is van een album? Die vraag krijg ik vaak, maar ik moet jullie teleurstellen. (lacht) Ik ben voorlopig van plan om eerst nog enkele singles uit te brengen, en pas dan wil ik aan een album gaan werken. Ik wil mezelf momenteel die druk niet opleggen.”

Op commando grappig zijn

Al voelt Henri die druk verrassend genoeg wel als coach in ‘The Voice Belgique’. Daar is Henri een van de vier coaches, naast zangeres BJ Scott (61), singer-songwriter Typh Barrow (33) en voormalig Eurosongkandidaat Loïc Nottet (24). In december komt de show op RTBF. “Voor mij is dit echt een heel nieuwe ervaring”, aldus Henri. “Ik heb natuurlijk wel ervaring met studiowerk, maar dat is toch iets heel anders dan coach zijn in een televisieprogramma. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel moest wennen aan al die camera’s. Maar ook: het is echt niet gemakkelijk om op commando grappig te zijn. (lacht)”

“Zelf kan ik niet zo goed zingen, maar als producer is het mijn job om op zoek te gaan naar de beste stemmen en om zangers te begeleiden. In zekere zin ben ik dus al een aantal jaren een coach. Ik ben ook heel blij om te zien dat de strafste stemmen al in mijn team zitten. Ik kijk er enorm naar uit om met hen samen te werken!”

Volledig scherm Typh Barrow, Henri PFR, Loïc Nottet en BJ Scott zijn de coaches in het nieuwe seizoen van 'The Voice Belgique'. © RTBF

De Franse YouTube-ster Marie Lopez (25) mag zich ondertussen al een hele tijd de vriendin van Henri noemen. In een 'normaal' jaar is het voor het stel vaak puzzelen om mekaar te zien, maar Covid maakte dat een heel stuk makkelijker. "De eerste lockdown verbleef ik in Lyon, bij haar. Nu België en Frankrijk een tweede keer op slot zijn gegaan, is Marie naar hier afgezakt en wonen we samen. Ik ben blij dat zij die stap gezet heeft, want tijdens mijn verblijf in Frankrijk vond ik het eten niet zo lekker. (lacht)"