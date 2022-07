Een muziekvideo over je eigen leven? Laura Lynn zoekt mooi levensverhaal voor nieuwe clip

Het Vakantiehuis EXCLUSIEF. Josje Huisman toont haar zelfgebouw­de vakantie­huis op wielen: “Mijn zoontje Kamari is er gek op!”

Go with the flow is het levensmotto van Josje Huisman (36) en dat weerspiegelt zich ook in haar vakantiehuis. Met een gele camper trekt de voormalige K3-zangeres op pad door Europa, samen met haar zoontje Kamari (3,5). In de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’ toont de Nederlandse haar vakantiehuis op wielen en vertelt ze ook over haar leven als single mama. “Ik geloof nog steeds in de liefde.”

25 juli