Een kijkje in de kast van Julot en Rosann uit ‘The Voice van Vlaanderen’: “In de juiste outfit voel ik me meteen een artiest”

C&AZe zongen de sterren van de hemel en verrasten hun coaches Natalia en Koen Wauters meermaals tijdens hun avontuur in ‘The Voice van Vlaanderen’. Maar de show stelen, dat deden Julot (19) en Rosann (22) ook met hun kleurrijke, opvallende outfits op het podium. Of ze die in hun dagelijkse studentenleven ook uit de kast zouden trekken? Wij vroegen hen de kleren van het lijf.

Van zachte Nederlandstalige muziek tot uitbundige nummers: Rosann en Julot gaven in ‘The Voice van Vlaanderen’ al elke keer het beste van zichzelf. De eerste liveshow betekende helaas ook het einde van het muzikale avontuur voor Julot, Rosann gooit nog steeds alles in de strijd om de felbegeerde titel van beste stem van Vlaanderen in team Koen. Maar even veelbesproken als hun zangprestaties, is hun bijzondere outfitkeuze. Het knalroze pak waarmee Julot iedereen omver blies in de knock-outs of het nachtblauwe velvet kostuum waarin Rosann iedereen wist te overtuigen van haar talent tijdens de eerste liveshow: deze jonge vrouwen staan er, zoveel is duidelijk.

Kozen jullie elke outfit in ‘The Voice van Vlaanderen’ zelf?

Julot: “Voor de blinds, de knock-outs en de battles wel. Maar voor de liveshows worden we gestyled door de stylisten van VTM. Dat vind ik wel fijn, want ik ben graag met mode bezig. Het roze kostuum dat ik tijdens de knock-outs droeg, zou ik bijvoorbeeld ook zelf dragen om naar school te gaan of om iets te gaan eten met vriendinnen. Ik hou enorm van kleur. Maar ik draag net zo goed een jeans met sneakers, ook op het podium. Veel hing af van het nummer dat ik bracht.”

Rosann: “Wat fijn is aan hun styling, is dat ik op het podium outfits draag die ik nooit zelf zou kiezen, omdat ze wat meer uit mijn comfortzone liggen. Het blauwe velvet pak van C&A is zo’n look: ik voelde me er echt een powervrouw in! (lacht) Ik heb blond haar en blauwe ogen, zoals zoveel meisjes, maar met de juiste outfit ben je in één oogopslag een echte artiest. In combinatie met mooie make-up en een goed kapsel krijg ik meteen meer zelfvertrouwen.”

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?

Julot: “Kleurrijk en trendy! Op Instagram laat me graag inspireren door de Nederlandse influencer Lizzy van der Ligt. Zij heeft zo’n toffe, eigen stijl! Of ik laat me inspireren door Laura Tesoro. Zij straalt echt, of ze nu een coole leren broek of een mooi pak draagt. Mij zal je niet zo snel zien in een zwarte, sobere look. Tijdens de battle droeg ik bijvoorbeeld een witte jeans met beige vest, maar dan zorg ik er wel voor dat die iets oversized zijn, gecombineerd met een toffe sneaker.”

Rosann: “Als je mij op straat tegenkomt, zul je me vaak zien in een jeans met sneakers. Maar daarbij draag ik bijna altijd iets met bloemenprint: een toffe blouse of overhemd. Voor op het podium hou ik dan weer van de stijl van Pommelien Thijs. Zij valt echt op.”

Quote Ook al zingen we een romanti­sche ballade: in een vrouwelijk kostuum stáán we er

Zijn jullie fervente shoppers of kiezen jullie eerder voor less is more?

Julot: “Ik koop niet heel veel nieuwe kleding per seizoen, maar ik koester wat ik heb. Mijn gevoel voor mode kreeg ik mee van mijn mama: mijn broer en ik gaan al van kleins af met haar shoppen. Dan koos zij samen met de verkoopsters leuke stuks en mochten wij onze favorieten kiezen. Ook als ik nu iets koop, vraag ik vaak haar mening. Zij kent mijn smaak het beste. Ik weet goed wat ik wil en wat bij mij past, dus als ik een foto op Instagram post van mijn outfit, krijg ik vaak leuke reacties. Van vriendinnen of van onbekenden die mij kennen van ‘The Voice’ en vragen waar dat ene stuk van is. Dus zo inspireer ik ook anderen een beetje.”

Rosann: “In een mooie broek, vest of bijzondere jas wil ik graag investeren, da’s kwaliteit die je voor jaren hebt. Met mijn twee zussen ga ik een viertal keer per jaar uitgebreid shoppen in Brugge. Da’s intussen echt een traditie geworden. Zij nemen dan van alles uit de rekken voor mij en ik mag passen. We hebben ook dezelfde maat, dus we nemen regelmatig een kijkje in elkaars kast. Dus eigenlijk hoef ik niet zo vaak iets nieuws te kopen, want ik kan altijd aanvullen met stuks van hen.”

Welke outfits van de tegenkandidaten vond je echt de max?

Julot: “Het groene pak dat Louise droeg in de eerste liveshow, vond ik echt geweldig. Het paste ook zo mooi bij het nummer dat ze bracht (‘Believe’ van Cher, red.) En ja, ook dat blauwe pak van Rosann zou ik zelf dragen.”

Rosann: “Dat vind ik net zo leuk aan deze editie van ‘The Voice van Vlaanderen’. Heel veel meisjes droegen een prachtig, vrouwelijk pak, ook al zongen ze een romantische ballade. Je ziet de norm veranderen: we stonden er met z’n allen, als sterke vrouwen. Daarom hou ik ook zo van de outfits die Natalia telkens draagt. Zij is een echt podiumbeest, haar looks stralen een en al showbizz uit. Die blauwe metallic jurk van de eerste liveshow, da’s helemaal wie zij is.”

