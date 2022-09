“Een jaar geleden had ik dit nooit gedacht”: Nederlandse singer-songwriter MEAU pakt ‘Tien Om Te Zien’ in

MuziekZe was nog maar nét afgestudeerd, of ze stond al in de hitlijsten met ‘Dat heb jij gedaan’. De Nederlandse Meau Hewitt (22) wist met haar liedje over een toxische relatie heel wat harten te raken, en zag dat succes verzilverd met een goedgevulde concertagenda. Met nieuwe single ‘Blijven rijden’ hoopt ze op dat elan verder te gaan. “Door mijn eerdere succes hebben mensen nu bepaalde verwachtingen.”

MEAU heeft er net een geslaagde repetitie opzitten bij ‘Tien Om Te Zien’, wanneer ze in de coulissen van het programma aanschuift voor dit gesprek. “Stoort het als ik ondertussen iets drink?”, vraagt ze verontschuldigend wanneer ze haar flesje water vastneemt. Lief en ietwat timide oogt ze, tot de Nederlandse singer-songwriter het podium opstapt. “Ik weet niet wat er gebeurt, maar dan verander ik écht”, lacht ze. “Ik ga dan zo op in het moment, en kan alleen maar genieten van wat ik aan het doen ben. Al had ik op voorhand wel wat stress om ‘Dat heb jij gedaan’ te zingen, hier bij ‘Tien Om Te Zien’. Normaal sta ik op de planken met mijn band, maar dat kon voor deze uitzending niet. Ik moest het alleen rooien, en da’s altijd lastiger.”

Dat ze in Westende staat - en vanavond op tv te zien is -, heeft MEAU dus te danken aan ‘Dat heb jij gedaan’. Een song die ze een jaar geleden uitbracht, waarmee ze ettelijke weken in onze Ultratop kampeerde en er een trouwe schare fans bijkreeg. “Ik had nooit verwacht dat mijn nummer zoveel mensen zou aanspreken”, zegt ze. “Het is een heel persoonlijke song, waarin ik zing over de nare ervaringen met een ex. Aanvankelijk vond ik het lastig om het nummer live te brengen. Dat gevoel is gelukkig voorbij. Omdat zoveel mensen zich in de tekst herkennen, is het ook niet meer noodzakelijk mijn verhaal. If that makes any sense. (lacht)”

Trouwe fans

Het succes dat haar het afgelopen jaar te beurt viel - zo wist ze op de laatste dag van Pukkelpop om 12 uur ‘s middags nog de Marquee tot de nok te vullen - vindt MEAU best gek. “Ik probeer daar niet té bewust mee bezig te zijn, maar mijn leven staat op z’n kop”, vertelt ze. “Vroeger kon ik veel tijd doorbrengen met mijn vrienden, maar dat gaat niet meer. Ze begrijpen gelukkig wel waarom ik dit doe, maar ik heb zelf het gevoel dat ik dingen mis. De voorbije maanden hadden zij vakantie, en ik niet. Ik ben vier dagen naar Barcelona geweest met mijn vriend Jesper. Meer kreeg ik simpelweg niet ingepland.”

(lees hieronder verder)

Ook herkend worden op straat is iedere keer verrassend, zegt MEAU. “Gelukkig zijn mijn fans heel lief, waardoor ik dat niet zo erg vind. Onlangs was ik bijvoorbeeld erg ontroerd door een meisje. Zij had de tekst van een liedje van me op haar arm laten vereeuwigen, in mijn handschrift. En ik krijg ook snoepjes, en cadeautjes. Dat is alleen maar fantastisch, toch? Een jaar geleden had ik nooit kunnen denken dat ik van mijn muziek zou kunnen leven, en kijk nu. (lacht)”

Focus op de toekomst

MEAU haar agenda voor het najaar is alvast goed gevuld. Vanaf deze maand is ze op tournee ze door België en Nederland - “superleuk, maar voor elk optreden droom ik dat ik vals zing (lacht )” , en heeft ze met ‘Blijven rijden’ ook een nieuwe single uit. “Door mijn eerdere succes hebben mensen nu bepaalde verwachtingen”, verduidelijkt ze. “Maar ‘t is niet zo dat ik een bepaalde druk voelde. Ik schrijf al mijn nummers vanuit mijn hart, en zo is ook ‘Blijven rijden’ ontstaan.” Dat werd een meer up-tempo nummer, een beetje dansbaar zelfs. Helemaal anders dan ‘Dat heb jij gedaan’ dus, al benadrukt MEAU wel dat het opnieuw een persoonlijke song is. “Voor mij is dit écht een liedje over hoe ik me nu voel. Ik ben gelukkig, en wil niet teveel over mijn schouder kijken. Bepaalde dingen liggen achter me, en da’s prima. Blik vooruit en focus op de toekomst. Ik denk dat veel mensen die vibe wel zullen herkennen.”

Beluister hier de nieuwe single van MEAU, ‘Blijven rijden’.

