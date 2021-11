“Een hele vreemde dag, maar we stáán hier”: Niels Destadsbader vult op de valreep nog drie keer het Sportpaleis

Stoeltjesplicht en dus de doodsteek voor de nakende concerten van Dimitri Vegas en Like Mike, maar De Croo en co waren gisteren wel genadig voor Niels Destadsbader. Samen met de artiest mag het Sportpaleis nog drie avonden - na vanavond nog twee - voluit. Gisteren ging de kop eraf met gastoptredens van Regi en ‘F.C. De Kampioenen’. Mét mondmaskers ook, maar vooral met ongeziene goesting in een alweer laatste feest. “Eerlijk. Al moest het vanavond in pakken van de civiele bescherming, dan nog waren we gekomen”, klonk het bij twee meisjes op de eerste rij terwijl het voorprogramma ‘Leef’ van André Hazes zong. “Maar vanavond gaan we helemaal los. Twee jaar wachten we op dit feest. En nu kan het op de valreep alsnog.”