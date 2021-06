Een gloednieuwe videoclip én een optreden in de Lotto Arena: Netsky brengt zijn nieuwe muziek nu ook naar ons land

Op zaterdag 30 april 2022 is het zover en staat Netsky in de Lotto Arena in Antwerpen. Wie tickets wil bestellen, kan maar beter niet te lang twijfelen, want de ticketverkoop gaat op vrijdag 4 juni al van start. En er is nog meer goed nieuws, want de dj heeft nog meer in petto voor zijn fans. Naast een concert op Belgische bodem stelde hij ook zijn nieuwe single ‘Hold On’, in samenwerking met Becky Hill, voor. Deze kan je terugvinden op zijn album ‘Second Nature’ en het nummer kreeg ondertussen ook al een eigen videoclip. Kijk en oordeel vooral zelf!