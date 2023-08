Een Finse verrassing, een protestzangeres en gevestigde waarden: deze Pukkelpop-acts mag je niet missen

Billie Eilish

18 augustus wordt een hoogdag voor de fans van Billie Eilish. In 2019, aan de vooravond van haar wereldwijde doorbraak, speelde ze al een memorabele show op Pukkelpop. Stond ze daar aanvankelijk nog geprogrammeerd in de Dance Hall, werd te elfder ure toch beslist om haar te verhuizen naar het hoofdpodium. Een terechte keuze, die van Eilish meteen de jongste headliner maakte die Pukkelpop ooit heeft gehad. Dat ze vier jaar later als alleerste act werd aangekondigd voor de editie van 2023, toont aan dat Eilish een van de grootste sterren is van haar generatie.

Vrijdag van 23u00 tot 00u30 op de Main Stage.

Sophie Straat

Een ietwat vreemde eend in de bijt, maar daarom niet minder de moeite waard. De Nederlandse protestzangeres Sophie Straat - nom de plume van Sophie Schwartz - groeide op in Amsterdam, en schrijft uitsluitend nummers waarin ze maatschappelijke en sociale wantoestanden aanklaagt. Bij het grote publiek is Sophie vooral bekend van haar nummer ‘Tweede Kamer’, waarin ze samen met Goldband een statement maakt - over het gebrek aan vrouwen in de Nederlandse politiek. Of ze straks de Boys van Goud ook meebrengt? Voor ons net zozeer een gok als voor u.

Donderdag van 19u00 tot 19u50 in de Club.

Angèle

Linkebeekse popprinses die op enkele jaren tijd transformeerde tot een onvervalste wereldster. Wie haar waanzinnige show op CORE Festival gemist heeft, krijgt dankzij Pukkelpop een nieuwe kans op zaterdag. Tijd om uw beste Franse uitspraak boven te halen, en mee te brullen met klassiekers als ‘Tout Oublier’, ‘Bruxelles je ‘t aime’ en ‘Je veux tes yeux’.

Zaterdag van 23u40 tot 00u50 op de Main Stage.

Tarkastaja

Dé meest myserieuze act op de affiche. Volgens de officiële berichtgeving een Fins powerpopduo met een stevige hoek af, en een grondige hekel aan social media: vandaar de welgemeende ‘Fuck ‘em All’ die centraal staat in hun gelijknamige eerste - en momenteel ook enige - single. Heel wat BV’s outten zich ondertussen al als fan: onder andere Ella Leyers, Jan Paternoster en de jongens van Bazart tipten de groep als hun must watch. Verrassend voor een band die niemand kent, en waarvan de tourdata nep zijn. Een en ander doet dan ook vermoeden dat het om een stunt gaat. Op sociale media luidt het dat Tarkastaja wel eens het alterego van Clouseau zou kunnen zijn. Zo is ‘tarkastaja’ namelijk Fins voor ‘inspecteur’. Als in: inspecteur Clouseau, waar de broertjes Wauters hun groepsnaam op baseerden?

Zaterdag van 13u00 tot 14u00 in de Marquee.

X!nk

Een oude band met nieuw geluid. Ooit in alle meisjeskamers nu een graag geziene gasten in tenten en op weides. X!nk werd exact 20 jaar geboren uit twee broederparen maar verdween met de baard in de keel. In aanloop naar deze concertzomer broedde de band op nieuwe nummers, maar werd ook het oude repertoire helemaal opgepoetst. Rock Werchter kreeg de première, zondag wacht hen het hoofdpodium.

Zondag om 12.20 op de Mainstage