"Een beetje als Parijs-Roubaix: laatste kilometers puur op adrenaline": Niels Destadsbader start aan ‘nachtje door’ op 24 UUR LIVE

MuziekAls 24 UUR LIVE een festival zou zijn, is Niels Destadsbader (32) headliner. Hij opent het Sportpaleis vanavond, geeft 's nachts een optreden én mag de muziekmarathon afsluiten. En tussendoor presenteert hij ook nog eens. Van dutjes in de backstage geen sprake, dus. "We moeten als sector tonen dat we kláár zijn."

In december 2019 vulde hij drie keer de concerttempel, alles samen goed voor zo'n 55.000 man. Nu staat hij evenveel keer op het podium van het Sportpaleis - alleen moet hij deze keer dus drie keer aan de bak in 24 uur tijd. En bovendien zit het volk thuis, coronaproof mee te zingen.

"Nee, het wordt geen Sportpaleisconcert zoals wij en de fans gewoon zijn", zegt Destadsbader. "Maar we hebben geprobeerd om er zo creatief mogelijk toch iets moois van te maken. Het zal gezellig en intiem zijn, in plaats van groots en spectaculair."

Geen pintjes

En wát heeft hij er goesting in. Eindelijk nog eens optreden. "Al is het tegelijk toch raar, hoor", nuanceert hij. "Ik ben al eens gaan kijken tijdens de soundcheck van de band, en het was er koud. Letterlijk, maar ook omdat je weet dat die stoeltjes in het publiek léég gaan blijven. Het publiek zit kilometers verder in plaats van heel dichtbij."

Het wordt zeker anders qua inleving, dat voelt hij nu al. "Bij 'Verover Mij', bijvoorbeeld, moet ik soms stukken niet zingen - omdat de fans die automatisch aanvullen. Dat gaat dus wel anders zijn. Nu moét ik alles zingen, anders lijkt het alsof ik mijn tekst vergeten ben. (lachje) Het zal meer een optreden onder ons zijn, met de band - wat op zich ook al geleden is van ons laatste Sportpaleisconcert. Dus hier nog eens als voltallig team staan: zéér fijn. Iedereen loopt op wolkjes, gewoon door nog eens te mógen."

Hoe lang hij het al staande volhoudt, da's wat anders. "Ik ben daar écht benieuwd naar", zegt hij. Ook al moet hij als artiest in principe geen 24 uur doorgaan - dat is weggelegd voor de veertien muzikanten van Miguel Wiels, bezieler van het evenement. "Maar een Wiels zonder Niels en omgekeerd: dat gáát niet, hé", zegt de zanger. "Ik ga dus flink solidair zijn, en zeker niet onderdoen voor Miguel." Geen dutjes in de backstage, dus - al is dat geen probleem, verzekert hij. "Met vijf uurtjes per nacht kom ik meestal toe", klinkt het. "Ik ben iemand die meestal best wat energie heeft, dat doet al veel. Het enige waarop ik wel gelet heb de voorbije dagen, is om geen pintjes te drinken. Ik moet scherp staan. Niet alleen als zanger, ook als presentator."

Niels Destadsbader: "We gaan vooral genieten. Van élke kilometer. Daar mogen staan, da's een teken van hoop."

Hoop

Tussen de drie optredens door presenteert hij nog ook. Acht uur in totaal. "En omdat het een productie is van ons creatieve huis Les Flamands (met naast Wiels ook nog Peter Van de Veire, red.) ga ik ook nog bijspringen voor het redactionele werk - tekstjes schrijven om de artiesten aan te kondigen op het scherm en zo. Ik weet wel wat te doen", lacht Destadsbader.

Enig voordeel: met zo'n tempo vliegen de 24 uur misschien wel voorbij? "Het zal toch belangrijk zijn om goed te doseren en niet direct alles te geven", beseft hij. "Da's zoals een Parijs-Roubaix, waarbij je meer dan tweehonderd kilometer moet rijden. Je wéét dat je iets moet overhouden voor die laatste kilometers. Die doen we puur op adrenaline. Maar hé, we gaan vooral genieten. Van élke kilometer. Daar mogen staan, da's een teken van hoop. We blijven positief naar de toekomst kijken, ook al weten we niet wanneer alles weer opengaat. Het is daarom dat we als sector moeten tonen dat we klaar zijn voor als dat moment er komt."

Niels Destadsbader treedt vanavond op tussen 18 en 19 uur, vannacht tussen 3 en 4 uur en morgenavond tussen 17 en 18 uur.

