Edgar Jacobs (29) uit Ierland loopt op Tomorrowland al drie dagen rond verkleed als dolfijn. “Mijn plaatselijke pub heet The Dolphins”, luidt het. “Ik wist dat het warm zou worden, maar wilde eens iets geks doen. Ik draag dit pak drie dagen en inmiddels is het helemaal doorweekt. De kunst is vooral om gehydrateerd te blijven. De eerste twee dagen lukte dat met 20 whisky-cola’s per dag. Maar dat is fysiek niet meer draaglijk. Vandaag drink ik enkel aquarius. Ik besef wat ik mezelf heb aangedaan, maar het is wel geweldig. Iedereen wil met me op de foto.”