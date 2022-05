Ed Sheeran zingt volkslied op jubileum van de Queen

Songfestival Haalt België de finale? Onze reporter ter plaatse schat de kansen van Jérémie Makiese in: “Toch even een valse noot”

Aagje Vanthomme trok voor het VTM-nieuws naar Turijn om het Eurovisiesongfestival bij te wonen. Vanavond is het namelijk de tweede halve finale, waaraan ook ons land deelneemt. Hoeveel kans maken we om in de finale terecht te komen? Aagje zocht het uit.

12 mei