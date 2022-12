Ed Sheeran, The Weeknd en ook K3: naar deze muziek luisterden we het meest in 2022

MuziekHet einde van het jaar is in zicht. Gevolg? Er worden langs alle kanten eindejaarslijstjes opgesteld. Onze tv-redactie trakteerde u bijvoorbeeld al op de beste en slechtste televisieprogramma’s van het afgelopen jaar. Maar ook op muzikaal vlak zagen we ontzettend veel hits komen en gaan. Maar wie is nu onze favoriete artiest? En welke song stond er in 2022 continu on repeat? Een overzicht.

Beginnen doen we met de meest beluisterde artiesten van 2022. Als we naar de top vijf kijken, zien we alvast een aantal verrassende namen terug. Al doet de absolute nummer één niet meteen de wenkbrauwen fronsen. Dit jaar werd geen enkele artiest meer opgelegd in België dan Ed Sheeran. Vooral zijn nummer ‘Bad Habits’ van zijn vijfde studioalbum ‘Equals’ blijkt erg populair te zijn. En ook op de tweede plaats zien we nog een grote naam terug. De zilveren medaille gaat namelijk naar de Canadese artiest The Weeknd. Op de derde en vierde plaats zien we dan weer verrassende namen terug. Volgens Spotify gaat het brons naar de Franse rapper Ninho. Onze landgenoot Damso haalde op zijn beurt net geen podiumplaats. De top vijf afsluiten doen we dan weer met David Guetta.

De meest gestreamde artiesten op Spotify in 2022 1. Ed Sheeran

2. The Weeknd

3. Ninho

4. Damso

5. David Guetta

Nog leuk om te weten? Taylor Swift, die het afgelopen jaar furore maakte op muzikaal vlak, moet in ons land tevreden zijn met een zesde plaats. Verder zien we in de top twintig nog een aantal bekende namen terug. Denk bijvoorbeeld maar aan Drake, Harry Styles, Coldplay en Billie Eilish. Onze Belgische trots Stromae mag de dertiende plaats voor zijn rekening nemen. De meidengroep K3 zien we iets lager, op de negentiende plek, terug.

Traditiegetrouw stelde Spotify ook een lijstje met de meest gestreamde Vlaamse artiesten op. Deze top vijf ziet er alvast helemaal anders uit dan die van vorig jaar. In 2021 gingen Lost Frequencies, Regi, Tourist LeMC, Dimitri Vegas & Like Mike en Bart Peeters met alle pluimen lopen. Dit jaar gaat de eerste plaats dan weer naar Damso, die op zijn beurt ook al hoog scoorde in de lijst van de meest beluisterde artiesten. Stromae staat dan weer op de tweede plaats. Hanne, Marthe en Julia van K3 slaagden erin op de derde plaats in de wacht te slepen. De top vijf afsluiten doen we met Angèle en Camille. Verder zien we ook nog Metejoor terug in de top tien. Hij staat op plaats zes. Opvallend: Berre, bekend van onder meer zijn nummer ‘Say My Name’, bengelt helemaal onderaan.

De meest gestreamde Vlaamse artiesten op Spotify in 2022 1. Damso

2. Stromae

3. K3

4. Angèle

5. Camille

De meest geluisterde song van 2022 is ‘As It Was’ van Harry Styles. De band Glass Animals staat op twee met hun single ‘Heat Waves’. Opnieuw een groot verschil met vorig jaar. Lil Nas X en Olivia Rodrigo zijn uit de top vijf verdwenen. Daarnaast luisterden we het afgelopen jaar ook nog vaak naar ‘Where Are You Now’ van Lost Frequencies, ‘Another Love’ van Tom Odell en het grijsgedraaide ‘abcdefu’ van Gayle. Wat verder nog opvalt als we naar de lijst van de meest gestreamde nummers op Spotify in 2022 kijken, is dat de Nederlandse MEAU met haar hit ‘Dat Heb Jij Gedaan’ op plaats zes staat. En ook onze landgenoot Stromae doet het opnieuw goed. Hij staat met zijn single ‘L’enfer’ op de zevende plaats. ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ van Metejoor en ‘Ongewoon’ van Pommelien Thijs zien we dan weer een beetje lager opduiken. Zijn staan met hun liedjes op de 26ste en 32ste plaats.

De meest gestreamde nummers op Spotify in 2022 1. Harry Styles - ‘As It Was’

2. Glass Animals - ‘Heat Waves’

3. Lost Frequencies - ‘Where Are You Now’

4. Tom Odell - ‘Another Love’

5. Gayle - ‘abcdefu’

Als we op internationaal vlak gaan kijken, zien we opnieuw ‘As It Was’ van Harry Styles en ‘Heat Waves’ van Glass Animals terug op de eerste en tweede plaats. De derde plek is voor ‘STAY’ van Le Kid Laroi en Justin Bieber. De vierde én vijfde plaats gaat dan weer naar Bad Bunny met de nummers ‘Me Porto Bonito’ en ‘Tití Me Preguntó’.

Wereldwijd mag Bad Bunny zich ook de meest gestreamde artiest van 2022 noemen. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift moet op haar beurt tevreden zijn met een tweede plaats. The Weeknd staat op plek drie. De Canadese rapper Drake slaagde erin om de vierde plek te veroveren. De top vijf afsluiten doen hier we met Ed Sheeran.

