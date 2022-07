Ed Sheeran rijgt hits aan elkaar in uitverkocht Koning Boudewijnstadion

Muziek Niet Stromae, Adele of Harry Styles, maar K3 heeft populair­ste album van eerste jaarhelft

“Onze liefde is een waterval, hey-ey, wo-oh!” Ongetwijfeld kriebelen je armen om het dansje op de monsterhit van K3 mee te doen. Het is dan ook geen wonder dat het gelijknamige album van ‘Waterval’ het meest populaire is van de eerste jaarhelft.

12 juli