Ed Sheeran mist begrafenis grootmoeder door plagiaatzaak

CelebritiesEd Sheeran (32) brengt z'n dagen momenteel in de rechtbank in New York door. De Britse zanger wordt ervan beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd bij het maken van z'n hit ‘Thinking Out Loud’. Daarvoor moet hij enkele belangrijke momenten missen, zoals de begrafenis van zijn grootmoeder.

Eerder deze week werd Anne ‘Nancy’ Sheeran begraven in Ierland. De grootmoeder van Ed Sheeran was 98 jaar geworden. Ze vormde de inspiratiebron voor een van z'n nummers, ‘Nancy Mulligan’. “Mijn grootvader stal de gouden tanden in z'n tandartsenpraktijk en smolt ze tot een trouwring", vertelde hij daarover. “Ze droegen geleende kleren op hun huwelijk. Het was echt een soort van romance à la Romeo & Julia, zo romantisch. Dus dacht ik: laat me daar een liedje over schrijven."

Toch was de muzikant niet aanwezig op de begrafenis in Ierland. “Het bedroeft me dat onze zoon Edward hier vandaag niet kan zijn”, liet vader John tijdens de dienst weten. “Hij is zo overstuur dat hij niet aanwezig kan zijn, maar hij moet duizenden malen verderop, in een rechtbank in Amerika, zijn integriteit verdedigen. Ik weet dat het hem troost dat hij een maand geleden kostbare tijd kon doorbrengen met zijn grootmoeder.” Naar verluidt volgde Sheeran de begrafenis wel online.

De Brit wordt ervan beschuldigd dat zijn hit ‘Thinking Out Loud’ teveel zou lijken op het nummer ‘Let’s Get it On’ van Marvin Gaye. Maar volgens z'n advocaat is er van plagiaat geen sprake, vertelde ze in de rechtbank. “U kunt met uw eigen oren horen hoe deze melodieën klinken als ze gespeeld worden. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar”, zei advocaat Ilene Farkas tegen de jury in Manhattan. “Er is geen greintje bewijs.”

Volgens de nabestaanden van songwriter Ed Townsend, die het nummer samen met Gaye schreef, zouden de nummers identieke akkoordenschema’s bevatten. Farkas vertelde de jury dat het om ‘muzikale bouwstenen’ gaat die van niemand eigendom zijn. Volgens haar zou de jury door een getuige van de erfgenamen zijn misleid door te zeggen dat de nummers identiek zijn.

De verwachting is dat de verdediging van de aanklagers later op woensdag (lokale tijd) een slotpleidooi geeft.

KIJK. Ed Sheeran komt aan bij rechtbank voor plagiaatzaak.

