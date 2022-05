Ed Sheeran komt vrijdag met nieuwe muziek

Muziek “Ik kijk hier al maanden naar uit”: Angèle triomfeert in Vorst Nationaal (en komt dit najaar terug)

Onze Belgische trots in de Belgische driekleur. Patriottisme vierde hoogtij maandagavond in Vorst Nationaal. Angèle hield met haar ‘Nonante-Cinq’-tour voor het eerst halt op de plek waar ze de kiem van haar wereldcarrière zaaide. “Eindelijk ‘Bruxelles je t’aime’ zingen op de plek waarvoor het geschreven is. Zò speciaal!”

