Ed Sheeran houdt dit weekend twee keer halt in België, en dat is goed voor zijn portemonnee

De ‘+ - = ÷ x Tour’ die Ed voor het eerst sinds 2019 terug naar de grote stadions brengt, startte in april in Dublin en eindigt pas in maart 2023 in Australië. Het definitieve financiële plaatje laat dus nog even op zich wachten, maar Ed maakt zich geen zorgen. Zijn vorige ‘Divide’-Tour was goed voor negen miljoen verkochte tickets en bracht meer op dan eender welke andere tournee ooit. De artiest heeft immers een bedrijf dat de inkomsten van zijn tournees zelf beheert en dat blijkt een zeer geslaagd business model. Via zijn ander bedrijf, dat Ed Sheeran Limited heet, kon hij zichzelf in 2019 een loon van 11 miljoen euro uitbetalen. In 2020 bedroeg het cijfer op zijn loonbriefje al zo’n 25 miljoen en het bedrag voor 2021 is nog niet bekend, maar ligt naar verwachting dubbel zo hoog.