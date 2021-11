Ed Sheeran en BTS grote winnaars van MTV Europe Music Awards

Ed Sheeran, die vijf keer genomineerd was, won in de belangrijke categorieën ‘Beste artiest’ en ‘Beste song’. Die laatste award won hij voor zijn hit ‘Bad Habits’.

In de categorie ‘Beste Rock’ viel de Italiaanse band Måneskin in de prijzen. ‘Beste nieuwkomer’ was Saweetie. Nicki Minaj kreeg de award voor ‘Beste Hip-Hop’, YUNGBLUD die voor ‘Beste alternatieve muziek’. De verliezer van de avond was de Canadese zanger Justin Bieber. Hij was liefst acht keer genomineerd, maar kreeg geen enkele award.