Ed Sheeran dropt nieuw album en lanceert single ‘Overpass Graffiti’

‘Overpass Graffiti’ is de nieuwste radiosingle die van Eds nieuwe album ‘Equals’ is geplukt. Eerder kregen we ‘Bad Habits’, ‘Visiting Hours’ en ‘Shivers’ al te horen. Sheeran vertrekt volgend jaar op tour door Europa, en heeft ook een tussenstop in ons land voorzien. Op 22 en 23 juli staat hij in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In een interview met deze krant verklapte hij al dat hij ook volgend jaar met een nieuw album op de proppen zal komen, zodat hij beide platen kan voorstellen tijdens zijn concertreeks.