Ed Sheeran brengt nieuwe single uit tijdens EK

Ed vertelde onlangs al dat hij tijdens die show een nieuw nummer zal spelen. Het blijkt dus om ‘Bad Habits’ te gaan. “Ik heb de afgelopen maanden in de studio gewerkt en ik kan niet wachten om jullie ‘Bad Habits’ te laten horen. Ik probeer altijd met mezelf en mijn muziek andere richtingen in te gaan en hopelijk horen jullie dat op de nieuwe single.”

De release betekent voor Ed het einde van een muzikale pauze van meer dan anderhalf jaar. De zanger kondigde in 2019 aan even een break te nemen. Vorig jaar werd Ed voor het eerst vader en liet hij weten weer terug te keren wanneer het tijd daarvoor is. In december bracht hij wel als kerstcadeautje voor zijn fans het nummer ‘Afterglow’ uit.