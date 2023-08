Ed Sheeran brengt in september nieuw album uit: “Het gaat over eenzaamheid en verwarring”

celebrities Bizar: Ed Sheeran laat grafkamer bouwen op zijn landgoed in Suffolk

Ed Sheeran (32) heeft ook de verbouwmicrobe. Maar het is geen nieuwe keuken of badkamer die de Britse zanger laat installeren, wel een eigen grafkamer. Die liet hij bouwen in zijn privékapel op zijn landgoed in Suffolk, Engeland. Hij zou dit gedaan hebben zodat zijn collega-beroemdheden niet op openbare plaatsen moeten rouwen om hem, dat schrijft ‘The Sun’.