Ed Sheeran brengt deze maand nog nieuwe muziek uit

Zanger B.J. Thomas, bekend van “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”, overleden

30 mei De Amerikaanse zanger Billy Joe “B.J.” Thomas, onder andere bekend van de klassieker “Raindrops Keep Fallin’ On My Head”, is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat melden Amerikaanse media, waaronder entertainmentsite TMZ, zaterdag onder aanhaling van het management van Thomas.