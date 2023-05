Earth, Wind & Fire-gitarist Sheldon Reynolds overleden op 63-jarige leeftijd: “Hij was een liefdevol mens”

BV Els De Schepper voor het eerst over de dood van haar geliefde: “Net toen ik Adel om vergiffe­nis wilde vragen, overleed hij”

Vijf jaar geleden moest Els De Schepper (57) ‘haar’ Adel afgeven, de Egyptische chirurg met wie ze jarenlang een onmogelijke liefde beleefde. Hij stierf plots in Dubai, net wanneer Els naar hem toe zou vliegen. Met haar nieuwe single ‘Unsaid’ brengt de cabaretière een eerbetoon, “maar het vertaalt ook mijn spijt dat ik hem niet alles heb kunnen zeggen wat ik wou.” Welke boodschap ze nog had voor Adel en wat haar huidige relatiestatus is, vertelt ze nu voor het eerst. “Ook toen hij met twee vrouwen tegelijk getrouwd was, hadden we nog contact.”