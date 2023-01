Earth, Wind & Fire drummer Fred White overleden op 67-jarige leeftijd: “Hij drumt nu met de engelen”

“Onze familie is vandaag in diepe rouw door het verlies van een geweldig en getalenteerd familielid”, schrijft Verdine. “Hij gaat naar onze broers Maurice, Monte en Ronald in de hemel in en drumt nu met de engelen.”

De Amerikaanse band Earth, Wind & Fire floreerde in de jaren 70 en 80. Ze schreven hits waaronder ‘September’, ‘Shining Star’ en ‘After The Love Is Gone’ op hun naam. Met zo’n 90 miljoen verkochte platen worden ze beschouwd als een van de meest succesvolle bands aller tijden. In 2000 werden ze opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.