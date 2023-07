Eagles kondigen afscheidstournee aan: “Einde van een wonderbaarlijke tocht van 52 jaar”

De tournee krijgt de naam ‘The Long Goodbye’ en gaat op 7 september van start in New York. Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey zijn van de partij. Frey is de zoon van de in 2018 overleden Glenn Frey, één van de oprichters van de band, en verliet de band vorig jaar na 4,5 jaar. Hij komt voor de afscheidstournee weer terug.

Meer steden

De band heeft voor nu dertien steden in Amerika op de planning staan voor hun tour, maar laat ook al direct weten dat er meer data en plekken bij kunnen komen. “De officiële afscheidstournee bevindt zich momenteel in de planningsfase. Meer data worden zo snel mogelijk aangekondigd. We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien voordat we er echt mee stoppen”.

“De Eagles hebben een wonderbaarlijke 52 jaar lange tocht gemaakt, waarin ze met liefde voor de hele wereld hebben opgetreden. We hielden de muziek levend ondanks tragische verliezen, omwentelingen en allerlei soorten tegenslagen.”

Uit elkaar

De samenwerking tussen de leden van de band liep over de jaren heen niet altijd even goed. Na het einde van hun tour in 1980 , werd een tijdlang niets van de band vernomen en hadden alle leden solocarrières met wisselend succes. Begin jaren negentig werd het album ‘Common Thread: The Songs of the Eagles’, ter ere van de band uitgebracht. Eén van de makers, Travis Tritt, stond er destijds op dat alle leden de Eagles zouden optreden voor de videoclip van ‘Take It Easy’. Toen de clip af was, besloten de leden in 1994 de band weer nieuw leven in te blazen.

In 2001 werd Don Felder de band gezet vanwege onenigheid over gelijke geldverdeling onder de bandleden. Zes jaar later brachten de overige leden het album ‘Long Road Out of Eden’ uit. Dat was hun eerste studioalbum sinds 1979. Op 18 januari 2016 overleed bandlid Glenn Frey aan de gevolgen van reuma en een longontsteking in New York. Kort na de dood van Frey op 67-jarige leeftijd, gaf Don Henley aan dat de Eagles niet langer meer zouden optreden. Maar na een paar speciale classic rock-festivals in 2017 - Classic West en Classic East, georganiseerd door hun oude manager Irving Azoff - hervatten ze regelmatig live optredens.

