Duncan Laurence toont kwetsbare kant bij ‘Tien om te zien’: “Ik ben een andere weg ingeslagen”

Hij vertrekt binnenkort op een wekenlange tournee, maar voor het zover is, passeerde Duncan Laurence eerst nog op de zeedijk van Westende. Mét een primeur. Voor duizenden ‘Tien om te zien’-fans zong de Nederlander z’n nieuwste nummer ‘Electric Life’ voor het eerst. “Het is een nummer over mensen die je mist, en de pijn en het verlangen die daarmee gepaard gaan”, klinkt het. “Dat bedoel ik niet zozeer op een negatieve manier: je kan verdrietig zijn omdat iemand er niet meer is, maar wel vasthouden aan de mooie momenten. Tijdens het schrijven van ‘Electric Life’ heb ik dat heel vaak geroepen, dat we met z’n allen wat positiever in het leven moeten staan. En dan halen we de hemel een klein stukje naar de aarde.”

Dat Duncan nu zo positief in het leven staat, was de voorbije jaren nochtans geen evidentie. Zo gaf hij in de YouTubeserie ‘Open kaart’ aan dat hij twee jaar geleden plots last kreeg van paniekaanvallen, en dat die voor een serieuze dip in z’n mentale gezondheid zorgden. “Ik ben toen met mijn leven een andere kant opgegaan, en op een bepaalde manier kan je zeggen dat ik dat met mijn muziek ook heb gedaan”, klinkt het. “Mensen vragen me vaak of ik het, na ‘Arcade’, niet moeilijk vind om met iets nieuws te komen. Nou, nee. Ik hou enorm veel van artiesten zoals Elton John, Queen en The Rolling Stones. Ik heb aandachtig naar hun sound geluisterd, en heb geprobeerd om van daaruit een nieuwe wereld te creëren. Binnenkort verschijnen er nog meer singles, die een voorbode zijn van mijn nieuwe album. Dat komt volgend jaar uit.”

Billboard op Times Square

Toch keert Duncan z’n succesnummer niet de rug toe. Integendeel. “Onlangs kreeg ik te horen dat ‘Arcade’ in India de top twintig heeft gehaald, dus daar ga ik binnenkort heen. Daarnaast staat er ook radiopromo op de agenda in de Verenigde Staten. Onlangs stond ik zelfs met een billboard op Times Square. En uiteraard vergeet ik Nederland en België niet. Ik ben all over the place. (lacht) Maar even serieus: ik vind het ontzettend bijzonder dat mijn muziek zoveel betekent voor anderen.”

Volledig scherm Duncan en z'n twee finalisten: Karista (links) en Lina (rechts). © VTM

Vanwege z’n drukke agenda is een nieuwe passage bij ‘The Voice Kids’ - waar hij vorig seizoen Karista naar de overwinning coachte - erg moeilijk, geeft hij grif toe. “Ik vond het een superleuke ervaring, en heb er echt van genoten om met zoveel getalenteerde kids samen te werken”, klinkt het. “Ik zou het oprecht leuk vinden om terug te keren, en dit opnieuw te doen. Alleen: het moet in de agenda passen. Als ik me engageer, wil ik mezelf ook ten volle geven. En daar kan ik momenteel - helaas - nog geen uitspraken over doen. Het is geen ja, maar ook geen nee. Spannend. (lacht)”

Trots op Karista Karista, die gecoacht werd door Duncan, mocht zich vorig seizoen tot de winnares van ‘The Voice Kids’ kronen. Met haar cover van het Mary Mary-nummer ‘Shackles’ deed ze de voorbije zomer heel wat Vlaamse podia aan. “Ik hoop dat ik haar binnenkort zelf eens aan het werk kan zien”, vertelt haar Nederlandse mentor. “Ze is zo waanzinnig getalenteerd. Ik ben oprecht blij dat ze nu kan doen wat ze het liefste doet. Of ik haar recent nog gesproken heb? Nou, dat is het lastige: naast coach ben ik ook muzikant. Dat heb ik ook altijd tegen mijn kids gezegd: je moet zélf muziek maken, en er keihard voor gaan en je eigen pad uitstippelen. Daar ben ik de voorbije tijd druk mee bezig geweest, en ik weet dat Karista ook zo is. Als ze echter advies nodig heeft, mag ze mij altijd contacteren. Dat klinkt als een holle belofte, maar ik méén dat. Ik ben er voor haar.”

