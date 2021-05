Duncan Laurence test positief op Covid-19: geen live-optreden tijdens finale Songfestival

MuziekDuncan Laurence (27), winnaar van het Songfestival 2019 voor Nederland heeft positief getest op Covid-19. Dat liet zijn management weten. Vanwege de minimale isolatieperiode van zeven dagen zal Duncan dus niet live kunnen optreden tijdens de finale zaterdag in Rotterdam. Wel zal hij in een andere vorm in de show te zien zijn.

Afgelopen maandag testte Duncan negatief in het testpaviljoen, waardoor hij toegang kreeg tot de zaal voor zijn optreden in de eerste halve finale. Op woensdag vertoonde hij milde symptomen en daarna leverde hij een positief resultaat bij een sneltest. “We zijn natuurlijk teleurgesteld, allereerst voor Duncan, die na zijn overwinning in 2019 en het wereldwijde succes van ‘Arcade’ een live-optreden op ons eigen Songfestivalpodium verdient”, aldus Sietse Bakker, Executive Producer van het Songfestival. “We kunnen niet trotser zijn op zijn openingsact voor de eerste halve finale. Uiteraard wensen we Duncan een spoedig herstel toe!” Ook Duncan zelf is erg teleurgesteld, hij had er immers twee jaar naar uitgekeken om op te treden tijdens de finale. “We zijn erg blij dat hij toch in een anvere vorm te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 mei”, aldus zijn management.

Op het Eurovisiesongfestival van dit jaar wordt een strikt gezondheids- en veiligheidsprotocol toegepast. Iedereen die in de buurt van de locatie werkt, moet in het bezit zijn van een negatieve Covid-19-test die niet ouder is dan 48 uur. Sinds 6 april, toen de repetities in Ahoy begonnen, zijn al meer dan 24.400 tests uitgevoerd onder de bemanning, vrijwilligers, artiesten, delegatieleden en pers. Slechts 16 daarvan (0,06%) hebben positieve resultaten opgeleverd. In de meeste gevallen ging het om mensen die nog niet eerder of nog niet zo lang in het gebouw waren geweest. Tot nu toe zijn geen besmettingen onomstotelijk terug te voeren naar de locatie van het Songfestival in Rotterdam.

Wat met de andere aanwezigen?

Tijdens de eerste halve finale zagen we Laurence geregeld zonder masker verschijnen. Omdat die nu positief getest is, rijst de vraag of hij nog andere aanwezigen besmet zou hebben met het virus. Op Twitter werd namelijk een foto gedeeld van Laurence en Edsilia, die zich niet aan de anderhalve meter afstand houden. De Songfestival-presentatrice hoeft blijkbaar niet in quarantaine, ondanks het nauwe contact, omdat ze niet langer dan vijftien minuten naast hem stond en omdat ze elke dag getest wordt, luidt het antwoord.

Geen IJsland

Gisteren raakte bekend dat ook IJsland niet live zal kunnen optreden tijdens de finale van het Songfestival om dezelfde reden. Een van de groepsleden van Daði og Gagnamagnið raakte besmet met Covid-19. Maar ook zij zullen via een opname van een eerdere repetitie optreden.

