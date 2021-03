Duitse platendeal en TikTok-succes voor accordeonist Johan Veugelers

Rond de jaarwisseling mocht Johan zijn handtekening gaan zetten bij Xtreme Sound, één van de meest invloedrijke ambiancelabels in Duitsland. “Een hele eer”, vindt Veugelers dat - hij is Nederlander van nationaliteit, maar woont al enkele jaren bij ons in Aarschot. “Nog meer dat ze mij vroegen om een Nederlandse herwerking te maken van de in Duitsland met goud bekroonde single ‘Helikopter 117' van Tobee.” Dat ambiancenummer is in Duitsland met meer dan 39 miljoen streams op Spotify en bijna 34 miljoen views op YouTube een megahit.