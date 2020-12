Duet van Karen Damen en ‘Voice Senior’-kandidate Marie-Jeanne meteen op 1 in iTunes Top 100

MuziekZe grepen vrijdagavond net naast de overwinning in ‘The Voice Senior’ - die was weggelegd voor Roland uit team André Hazes, maar toch namen Karen Damen (46) en Marie-Jeanne samen (63) een duet op. Het nummer, ‘Past The Point Of Rescue’, klom gisteren meteen naar de eerste plaats in de Belgische iTunes Top 100.

‘Past The Point Of Rescue’ is een cover van een countrynummer van Mary Black, maar de song is vooral bekend in de versie van Hal Ketchum. Marie-Jeanne zong het nummer vrijdag tijdens de finale van ‘The Voice Senior’, en haar coach Karen Damen stelde daarna voor om het als een duet op te nemen.

Het nummer werd gisteren de wereld ingestuurd en steeg vervolgens meteen naar de eerste plaats in de iTunes Top 100 in België. Het duo sprong daarbij over ‘Nu Wij Niet Meer Praten’ van Jaap Reesema & Pommelien Thijs en ‘Vechter’ & Regi en Camille. “Move over, Regi”, grapte Karen gisteren op haar Instagram Stories met een knipoog naar haar ex.

Of het nummer ook in de Ultratop potten zal breken, valt nog even af te wachten. Die cijfers worden pas vrijdag bekendgemaakt.

Volledig scherm © Instagram