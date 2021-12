Dua Lipa verdiende het afgelopen jaar bijna 2 miljoen pond per maand

De carrière van de zangeres gaat erg goed. Haar single ‘Levitating’ werd vorige week werd uitgeroepen tot dé nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten van 2021. Dat nummer stond op haar album ‘Future Nostalgia’, dat in 2020 de bestverkochte nieuwe plaat van het jaar was in het Verenigd Koninkrijk. Ook haar single ‘Cold Heart’ samen met Elton John werd meteen een nummer 1 hit.

En de zangeres heeft nog grootste plannen om ook in 2021 goed te verdienen. In februari begint ze in Miami aan haar ‘Future Nostalgia’-tournee, nadat die vertraging had opgelopen door Covid. In de tussentijd werkt ze ook hard aan haar derde studioalbum: “Ik ben enthousiast. Ik voel me zo thuis in de studio. Er is geen plek waar ik liever zou zijn”, vertelde ze in de Pop Shop Podcast. Volgend jaar lanceert ze ook haar eigen nieuwsbrief genaamd ‘Service 95' en een podcast ‘At Your Service’ om fans dichter bij haar te brengen.