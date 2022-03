Dua Lipa opnieuw aangeklaagd wegens plagiaat

Volgens L. Russell Brown en Sandy Linzer lijkt ‘Levitating’ heel hard op ‘Wiggle and Giggle All Night’ en ‘Don Diablo’. Het eerste liedje heeft het duo geschreven voor Cory Daye en dateert van 1979. De tweede song werd in 1980 uitgebracht door Miguel Bosé. De advocaten van Brown en Linzer beweren dat de melodie van ‘Levitating’ “een kopie” is van de melodie van hun nummers. “De noten bewegen in dezelfde richting en ook het ritme is bijna identiek”, klinkt het in de klacht. De melodie die aan het begin van ‘Wiggle and Giggle All Night’ en ‘Don Diablo’ te horen is, zou in de single van Dua Lipa maar liefst zes keer terugkeren. In de remix met DaBaby is de melodie in kwestie in totaal drie keer te horen.