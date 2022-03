Dua Lipa aangeklaagd door reggaeband: ‘Levitating’ zou plagiaat zijn

Muziek Uitgestel­de Las Vegas-shows van Adele worden wellicht deze zomer al hervat

Ze zingt dan wel ‘Go Easy On Me’ in haar nieuwste single, maar Adele (33) kreeg het onlangs toch hard te verduren toen ze besloot om haar concerten in Las Vegas op de valreep te annuleren. Ondertussen wordt er achter de schermen wel volop naar een nieuw moment gezocht. Volgens de Britse krant The Sun zou er ook snel goed nieuws volgen. “Volgend jaar is géén optie.”

20 februari