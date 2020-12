Drummer van Roxette overleden

Showbizz Marie Fredriks­son, de zangeres van Roxette, overleden: “Ze had niet de minste kapsones”

11 december De Zweedse popgroep Roxette is niet meer. Frontvrouw Marie Fredriksson is op 61-jarige leeftijd overleden aan de slepende gevolgen van een hersentumor. Die werd in 2002 al vastgesteld. Na een zware behandeling kon Marie enkele jaren weer optreden, maar ze bleef sukkelen met haar gezondheid. Roxette’s grootste hits als ‘Listen To Your Heart’ en ‘It Must Have Been Love’, waarmee de groep doorbrak, zullen nooit nog hetzelfde klinken.