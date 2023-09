Drummer en bassist stoppen bij Snow Patrol: “We zijn er kapot van”

De groep werd oorspronkelijk in 1994 opgericht onder de naam Shrug. In 1997 veranderde de naam in Snow Patrol en voegde Johnny Quinn zich bij de band als drummer. De grote doorbraak volgde met het album Final Straw uit 2003, waar onder meer het nummer Run op stond. In 2005 werd bassist Paul Wilson lid van de band. Later scoorde Snow Patrol grote hits met Chasing Cars en Just Say Yes.