Drummer Alabama Shakes gearresteerd voor kindermishandeling

Showbizz Leukste looks van de Grammy’s: sterren flaneren met stijlvolle mondmas­kers op eerste rode loper in tijden

15 maart Gisterenavond was het eindelijk zover: de eerste awardshow in meer dan een jaar tijd die niet volledig digitaal doorging. De Grammy’s kregen dan wel heel wat kritiek te verduren, iedereen was dat snel vergeten vanaf het moment dat de eerste sterren op de rode loper verschenen. Van bombastische kleuren en mondmaskers tot bosnimfen en boa’s: bekijk hier de leukste (en gekste) looks van de avond.