Drake passeert als eerste 50 miljard streams op Spotify

Muziek Martin Garrix haalt 1 miljard Spotify-streams met toevals­tref­fer

8 januari Martin Garrix is de eerste Nederlander die een nummer met 1 miljard Spotify-streams heeft behaald. Dat hebben de dj en de streamingdienst donderdag gemeld. De artiest uit Amstelveen vestigde het record met het nummer ‘In The Name Of Love’, een nummer uit 2016.