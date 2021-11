Drake en Kanye West kondigen gezamenlijk benefietconcert aan

Muziek Justin Bieber komt in 2023 naar het Sportpa­leis in Antwerpen

Geweldig nieuws voor alle Beliebers onder ons. Voor zijn wereldtournee ‘Justice’ komt Justin Bieber (27) nog eens naar ons land. Fans van de Canadese zanger zullen wel nog eventjes geduld moeten hebben, want zijn tussenstop in ons Belgenlandje is pas voorzien voor 2023.

15 november