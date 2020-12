Dotan gaat als eerste Nederlandse artiest ooit optreden voor de paus

De zanger zal de paus tijdens de repetities voor de show ontmoeten. "Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoeten. Het Vaticaan is één van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen. Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart", aldus Dotan.

Voor Dotan is optreden in Italië niet nieuw. De zanger, die dit jaar in de Europese hitlijsten stond met singles ‘Numb’ en ‘There Will Be A Way’, was er afgelopen zomer veel te vinden en trad al op in nationale televisieprogramma's. "Het is heel apart om het grootste Europese succes tot nu toe te hebben middenin een mondiale pandemie. Ik ben heel dankbaar dat ik een paar kansen heb gekregen om mezelf te laten zien aan miljoenen mensen." De zanger is naar eigen zeggen op de mooiste plekken geweest om zijn muziek ten gehore te brengen en hoopt dat gauw weer voort te zetten. "Ik kan niet wachten om hopelijk volgend jaar alle plekken te bezoeken."