Dorothee Vegas en Like Maarten strikken Sergio voor remix van EK-lied ‘Allez, Allez’

Dorothee Vegas & Like Maarten, of met andere woorden het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, maakten speciaal voor het EK van dit jaar een remix van het welbekende ‘Allez, Allez’, het supporterslied dat Sergio voor het EK van 2000 bracht voor onze Rode Duivels. De nieuwe versie is er één met veel voetbalsfeer en foute vibes. De hilarische bijhorende videoclip werd deels gefilmd in de hoogste bol van het Atomium in Brussel en legde een glansrol weg voor meerdere Q-collega’s.