"Door al mijn tegenslagen, geniet ik nu des te meer": ‘The Voice Senior’-finaliste Marie-Jeanne (63) bestormt de hitlijsten

De overwinning - en bijhorende single 'To Make My Life Beautiful' - ging dan wel naar Roland Van Beeck (66), qua populariteit laat verliezend finaliste Marie-Jeanne (63) de tattoo-artiest ver achter zich. Bart Kaëll en Sam Gooris outten zich als fans van de Limburgse, en na een nummer 1-hit met 'Past the Point of Rescue' in de Belgische iTunes-lijst is haar verovering van de Ultratop nu ook stilletjesaan ingezet. Het resultaat van de klik die er vanaf de eerste seconde was tussen Marie-Jeanne en haar coach Karen Damen.