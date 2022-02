Dolly Parton maakt nieuwe versie van hitnummer ‘9 to 5'

De documentaire, ‘Still Working 9 to 5', zal in maart in première gaan op het SXSW-festival in Texas. Het nieuwe nummer zal kort daarop als single worden uitgebracht. De docu is gebaseerd op de originele ‘9 to 5'-film uit 1980. Daarin hekelen drie vrouwen het seksistische gedrag van hun baas en komen ze in actie. In deze documentaire worden actrices Jane Fonda en Lily Tomlin en andere medewerksters van de originele film geïnterviewd over het maken van de film en de manier waarop vrouwen werden behandeld in de zakenwereld.

(Lees verder onder de video)

De nieuwe versie van het themalied uit de originele ‘9 to 5'-film heeft een duidelijk andere toon dan het origineel. “Dolly’s originele versie was erg opgewekt. Er was veel hoop in het lied”, zegt producent Camille Hardman. “En deze versie is een beetje melancholisch”, merkt ze op, uit respect voor het feit “dat vrouwen nog steeds proberen om gelijkheid te krijgen, 42 jaar nadat dit nummer werd gemaakt”.

Het oorspronkelijke plan was om Parton te vragen om een nieuw nummer te maken voor de docu, maar uiteindelijk werd afgeklopt op een “opgefriste versie” van ‘9 to 5'. Parton en Clarkson namen elk hun stukken op in november en december en filmden ook een bijhorende videoclip. “Dolly noemde het eigenlijk ‘9 to 5: The Slow Version’”, vertelt Hardman. “Het is zeker langzamer en meer beklijvend. Kelly brengt ook echt een meerwaarde aan het nummer. Je kan niet geloven hoe zij het heeft veranderd, het is echt verbluffend.”

