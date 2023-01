Dolly Parton, Cyndi Lauper, Belinda Carlisle en meer: iconen uit de jaren 80 lanceren samen een nummer

Muziek KIJK. Oekraïense meisje dat ‘Let It Go’ zong vanuit schuilkel­der in Kiev verrast door Anna en Elsa uit Frozen

Het Oekraïense meisje dat viraal ging met haar versie van ‘Let It Go’ krijgt een prachtige verrassing. Amelia Anisovych (8) zong in maart het ‘Frozen’-nummer vanuit een schuilkelder in Kiev. Maanden later mag ze het liedje weer zingen tijdens een eindejaarsshow in Londen. Dat doet ze even mooi als toen, maar deze keer wordt ze verrast door Anna en Elsa uit de ‘Frozen’-musical. Ze kan haast niet geloven dat haar twee heldinnen plots voor haar neus staan. Het is een prachtig moment voor een jong meisje dat uit haar land is moeten vluchten door oorlog.

26 december