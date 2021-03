Docu blikt terug op schrijnende jeugd van rapper Boef: "Mij kon ze niet opvoeden, maar ik wens mijn moeder het beste toe"

Boef die al kotsend boven de wc hangt na het overijverig inhaleren van met helium gevulde ballonnen. Die met zijn boterhammendoos richting taakstraf vertrekt of fragmenten toont van enkele jaren geleden waarin hij politiemannen kleineert en wordt opgepakt. 'Gewoon Boef' is rauw. Al legt de driedelige documentaire ook de gevoelige jongen achter de badass bolster van de rapper bloot. Eentje die meezingt op 'Stand By My' van Ben E. King, wat één van de lievelingsnummers van zijn pleegmoeder blijkt. Eentje die raad vraagt aan vrienden over de aankoop van een wasmachine en over de houdbaarheidsdatum van zijn biefstuk. "Ik wilde mij alleen maar acht maanden door een camera laten volgen als ik mezelf mocht zijn", zegt Sofiane Boussaadia, alias Boef. Net dat grote, maar eerlijke contrast zorgde voor veel respect in Nederland, waar de docu vorig jaar in mei al uitkwam. "Het negatieve beeld dat mensen van me hadden, is zo veranderd. Al blijft het in België wel heel hard hangen, merk ik."