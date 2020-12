DJ Makasi kan na stressvolle momenten eindelijk aan de slag in Thailand: “Even leek het alsof alle moeite die ik had gedaan, voor niets was geweest”

Hij kreeg de voorbije twee weken niet veel meer te zien van Thailand dan z’n kamer in The Landmark Hotel op de drukke Sukhumvit Road in Bangkok, maar sinds enkele dagen mogen Yannick Beloy (31) en z’n fotograaf Aäron zich eindelijk vrij bewegen in het land van de glimlach. “23 december mochten we om 9u30 het hotel verlaten. Echt waar: ik ben nog nooit zo blij geweest”, lacht Yannick. “Ik ben eerst mijn spulletjes gaan droppen op onze nieuwe verblijfplaats, waarna we vervolgens lekker zijn gaan eten. Daarna ben ik naar de kapper geweest, ben ik vervolgens terug gaan eten en zijn we ook nog uit geweest in een coole club in Bangkok. Vandaar dat ik dit misschien wel vertel met een ietwat houten kop. (lacht)”