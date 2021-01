DJ Makasi is weer thuis na z’n Thaise avontuur: “Zoveel nieuwe energie en plannen”

Showbizz Dj Makasi gaat in Thailand als eerste Belg terug aan de slag: "Mij in België verder laten ketenen door corona? Ik dacht het niet”

17 december Yannick Beloy - in muziekmiddens gekend als DJ Makasi - zat net als z’n collega-plaatjesdraaiers maandenlang werkloos thuis, maar is binnen een dikke week de eerste Belgische DJ die weer aan de slag gaat. Niet op een of ander lockdownfeestje bij ons, maar wel in de hipste clubs van Thailand. “Momenteel zit ik in een luxegevangenis, maar vanaf 23 december speel ik shows in Bangkok, Pattaya, Phuket en Koh Samui. Zalig toch?”