DJ Makasi, broer van Tatyana Beloy, twijfelt aan zijn Thaise avontuur: “Ik vrees dat het gedaan is met mijn boekingen”

MuziekYannick Beloy - in muziekmiddens gekend als DJ Makasi - zat net als z’n collega-plaatjesdraaiers maandenlang werkloos thuis, maar besloot om andere horizonten op te zoeken. Na twee weken quarantaine was hij klaar om te gaan draaien in de hipste clubs van Thailand. Al werd dat plan intussen al enkele keren serieus aangepast. “Ik weet niet wat ik moet doen nu: blijven of vertrekken?”

Hij moest tot 23 december in z’n kamer blijven in The Landmark Hotel op de drukke Sukhumvit Road in Bangkok, maar vlak voor kerst mochten Yannick Beloy (30) en z’n fotograaf Aäron zich eindelijk vrij bewegen in het land van de glimlach. “Sindsdien is mijn dj-avontuur hier echter een groot vraagteken”, aldus Yannick. “Omdat er recent 500 covid-gevallen zijn bijgekomen op de grens met Myanmar, besliste de Thaise overheid om lokale lockdowns in te voeren. Door niet voor een volledige lockdown te kiezen, wil de overheid de mensen hier toch nog iets van inkomsten gunnen. Da’s nodig, want er heerst hier veel armoede.”

Al had die beslissing ook ook gevolgen voor de boekingen van Yannick. “Normaal zou ik op 30 december spelen in Babyface, een club in Bangkok. Een dag later stond ik op de affiche in Pattaya. Ik zou spelen in BONE, de grootste club van Thailand. Maar door de gewijzigde coronasituatie mocht Babyface niet meer doorgaan en mocht het feestje in BONE maar tot middernacht duren. Als DJ dan je publiek naar huis sturen: niet plezant.”

Yannick cancelde daarom het optreden in Pattaya en trok naar de Thaise badplaats Phuket. “Omdat er met lokale lockdowns wordt gewerkt, kan je in bepaalde delen van Thailand - zoals Phuket bijvoorbeeld - wel nog optreden. Een plaatselijke promotor hoorde dat ik in het land was en zonder optredens zat. Voor ik het wist, voegde hij me toe op zijn line-up voor 31 december, samen met Danny Avila (Djmag Top 100 Dj). En eerlijk? Ik kon me geen beter nieuwjaar voorstellen. Het was echt geweldig plezant. Iedereen was in Phuket, er was echt heel veel volk aanwezig. Ook het Australische dj-duo Nervo en verschillende andere dj’s zijn langsgekomen om ons ‘Happy New Year’ te wensen. En ze hadden ook zin om te feesten. Daar geniet je als DJ echt van. Misschien daarom ook dat ik 1 januari gebruikt heb om te recupereren. (lacht)”

Yannick tijdens een van z'n shows in Phuket.

Moeilijke beslissing

Ondertussen verblijft Yannick op het eiland Koh Samui. “Samen met enkele andere dj’s heb ik mijn intrek genomen in een prachtige villa op Chaweng Noi, een van de mooiste delen van het eiland. Supertof, want we hebben hier al enkele stevige feestjes gehouden. (lacht)”

Al kan de toffe vibe in de villa de realiteit niet buiten houden. “De komende weken gaat de situatie in Thailand alleen maar strenger worden”, aldus Yannick. “Ik vrees dat het dan ook gedaan is met mijn boekingen. Momenteel twijfel ik dan ook heel erg over wat ik nu moet doen. Ik heb zoveel hindernissen moeten nemen om hier te geraken en te kunnen werken. En nu ik hier ben, kan ik hier niet werken. Dat doet pijn, ja. De mensen rondom me zeggen dan: ‘Zie het als een vakantie’. Awel, zo voelt het al een heel jaar. Ik wil werken, maar covid blijft hier maar een stokje voor steken.”

Yannick en enkele andere gasten in de villa op Koh Samui

“Normaal zou ik midden januari naar huis komen, maar nu twijfel ik”, vervolgt de broer van Tatyana Beloy. “Enerzijds zou ik het niet erg vinden om hier nog enkele maanden te blijven, maar ik heb ook mijn leven in België natuurlijk. Ik mis mijn familie en mijn vrienden, maar tegelijkertijd besef ik ook dat ik hen - door de coronamaatregelen in België - sowieso niet kan zien als ik terugkeer. En dan zit ik weer zonder doel verplicht binnen...”

