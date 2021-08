Dj-duo Lowriderz maakt na twee jaar een comeback

MuziekHet befaamde dj-duo Lowriderz, bestaande uit ‘Big Brother’-kandidaat Nick Kraft en Bjorn Aerts, maakt een comeback. In 2019 trokken de twee nog de stekker uit het project, maar in een bericht op een sociale media maken Nick en Bjorn nu duidelijk dat Lowriderz weer helemaal terug is.

“De afgelopen twee jaar waren niet alleen voor ons, maar voor iedereen een grote verandering. Dus hier zijn we weer en we zijn ontzettend gemotiveerd om jullie allemaal aan het dansen te krijgen”, klinkt het in een bericht op Facebook.

Lowriderz, een dj-act binnen het (hard)dance genre, bestond in 2019 al zo’n tien jaar en het dj-duo was niet alleen bij ons erg in trek, maar ook in het buitenland. Samen stonden ze al op verschillende grote evenementen zoals bijvoorbeeld Tomorrowland. Daarnaast mochten Nick en Bjorn ook al hun ding doen in het Sportpaleis in Antwerpen. Eén van hun bekendste creaties is ongetwijfeld de track ‘Get Low.’

Toen de samenwerking tussen Nick en Bjorn twee jaar geleden aan een einde kwam, kwam Nick met zijn alter ego Ronny Retro op de proppen. “Ronny Retro werd gelanceerd als persiflage van een Antwerpse trouwfeest-dj met een hoge zelfdunk. Niemand had durven voorspellen dat nog geen half jaar later de eerste single en videoclip van Ronny Retro gelanceerd zou worden.” Dat vertelde ‘Big Brother’-kandidaat Nick een tijdje geleden zelf nog in een interview met HLN. Vermoedelijk heeft Nick de komende weken wel wat minder tijd voor zijn alter ego. Op het Instagramaccount van Lowriderz staat er namelijk te lezen dat het dj-duo al zeven show in hun agenda heeft staan. Daarnaast brengen ze binnenkort ook een nieuwe solotrack uit. “Tot binnenkort”, klink het op hun sociale media.

